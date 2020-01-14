14.01.2020 (14:23)

Связисты ЮВО в 2019 году провели около 200 специальных учений в горах и на побережье Абхазии

В 2019 году связисты российской военной базы в Абхазии провели около 200 специальных учений по организации современных видов связи в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

В рамках мероприятий боевой подготовки военнослужащие ежедневно обеспечивали командование военного соединения и штабы подразделений связью на расстояниях до 1 тыс. км. Все учения осуществлялись в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Особое внимание уделялось применению военнослужащими мобильных комплексов видеоконференцсвязи для обмена данными между абонентами в режиме реального времени.

Кроме того, личный состав выполнил нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи.

Все задачи выполнялись в полной экипировке со штатным вооружением, с применением современных образцов военной и специальной техники связи.

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