14.01.2020 (14:23)
Связисты ЮВО в 2019 году провели около 200 специальных учений в горах и на побережье Абхазии
В 2019 году связисты российской военной базы в Абхазии провели около 200 специальных учений по организации современных видов связи в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.
В рамках мероприятий боевой подготовки военнослужащие ежедневно обеспечивали командование военного соединения и штабы подразделений связью на расстояниях до 1 тыс. км. Все учения осуществлялись в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
Особое внимание уделялось применению военнослужащими мобильных комплексов видеоконференцсвязи для обмена данными между абонентами в режиме реального времени.
Кроме того, личный состав выполнил нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи.
Все задачи выполнялись в полной экипировке со штатным вооружением, с применением современных образцов военной и специальной техники связи.