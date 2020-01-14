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14.01.2020 (14:21)

В ЮВО молодые лейтенанты - выпускники военных вузов приступили к первым полевым занятиям

В Ставропольском крае под руководством командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Михаила Зусько начались сборы с прибывшими лейтенантами - выпускниками военных вузов.

Более 40% выпускников прибыли к новым местам службы со своими женами, а треть – с детьми. Прибывшие лейтенанты поставлены на все виды обеспечения, служебное жилье предоставлено всем офицерам.

В программу сборов включены как лекционные, так и практические инструкторско-методические занятия по всем предметам боевой подготовки, а также проверка уровня профессиональных знаний и навыков офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях.

Мероприятие направлено на обеспечение скорейшей адаптации выпускников военных вузов к службе в войсках и формирование единых подходов к организации повседневной деятельности.

Результаты сборов будут озвучены на подведении итогов, где каждому молодому офицеру будет поставлена объективная оценка, а командирам частей выданы рекомендации по скорейшей и качественной постановке в строй молодых офицеров. Всего к сборам привлечено около 150 молодых офицеров.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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