14.01.2020 (14:20)

В Армении началась подготовка командиров подразделений ЮВО

На российской военной базе в Армении в рамках плановой подготовки начались сборы с командирами батальонов (дивизионов), рот и их заместителями.

На первом этапе военнослужащие освоят современные методики управления подразделениями и основные нормативы по основным предметам боевой подготовки.

В ходе второго практического этапа офицерам продемонстрируют розыгрыш двустороннего ротного тактического учения на полигонах Камхуд и Алагяз с применением сил и средств авиации и войск противовоздушной обороны. Действия мотострелковых подразделений будут проведены в едином замысле дня огня с учетом исторического и современного боевого опыта.

В командирских сборах принимают участие более 100 офицеров, задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

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