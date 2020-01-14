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14.01.2020 (14:18)

В Армении молодые летчики МиГ-29 ЮВО провели летно-тактическое учение в сложных метеоусловиях

Молодые летчики оперативно-тактической авиации российской авиационной военной базы в Армении в ходе планового летно-тактического учения выполнили перехват воздушных целей условного противника в сложных метеоусловиях.

Летчики на истребителях МиГ-29 парами и звеньями отработали действия в воздухе с элементами сложного пилотирования по перехвату скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника.

Летчики во взаимодействии с подразделениями войск противовоздушной обороны выполнили учебные и боевые задачи по перехвату самолетов условного противника, крылатых ракет, а также отработали действия при принудительной посадке самолетов нарушителей на военный аэродром.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Южный военный округ
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