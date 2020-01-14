14.01.2020 (14:15)

Боевые расчеты противотанкового подразделения ЮВО в Абхазии приступили к практическому обучению на ПТРК «Штурм-С»

Личный состав противотанкового подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках программы боевой подготовки приступил к практическому обучению на противотанковых ракетных комплексах (ПТРК) «Штурм-С».

Боевые расчеты с применением ПТРК на базе многоцелевого тягача легкобронированного (МТЛБ) проводят интенсивные тренировки по стрельбе и управлению огнем на полигонах Нагвалоу и Цабал.

На тактико-специальных занятиях в условиях горной местности и побережья военнослужащие совершенствуют навыки по выбору и оборудованию позиций, выполняют нормативы по развертыванию комплексов с выполнением стрельбы.

На начальном этапе подготовки военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и возможности комплекса «Штурм-С».

На завершающем этапе подготовки в апреле текущего года военнослужащие противотанкового подразделения выполнят боевые стрельбы на полигоне Майкопский в Адыгее. Расчетам ПТРК «Штурм-С» предстоит поразить мишени, имитирующие танки и другую бронетехнику условного противника, на дальностях до 2,5 км.

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