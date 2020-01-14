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14.01.2020 (14:12)

С военнослужащими батальонных тактических групп ЮВО в Дагестане начался полевой выход по новой системе обучения

С военнослужащими батальонных тактических групп мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане начался полевой выход по новой модульной системе обучения.

Мотострелки были приведены в боевую готовность и совершили марш в составе механизированных колонн в район выполнения учебно-боевых задач на общевойсковой полигон Дальний, где приступили к подготовке и ведению боевых действий.

Основная идея модульной системы заключается в раздельных потоках обучения подразделений, включающей в себя освоение теории в учебных классах, практические занятия с использованием приказарменной учебной базы и тренажеров, а затем отработку задач непосредственно на полигонах. При этом смена подразделений на учебных местах происходит еженедельно.

Военнослужащие выполнят вождение боевых машин пехоты и армейских грузовиков в экстремальных условиях, в том числе на горных серпантинах и участках с вязким грунтом.

Полевые занятия завершатся выполнением упражнений контрольных стрельб из вооружения БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7В, пулеметов «Печенег», а также автоматов АК-74М.

В занятиях принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано порядка 140 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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