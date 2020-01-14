14.01.2020 (14:12)
С военнослужащими батальонных тактических групп ЮВО в Дагестане начался полевой выход по новой системе обучения
С военнослужащими батальонных тактических групп мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане начался полевой выход по новой модульной системе обучения.
Мотострелки были приведены в боевую готовность и совершили марш в составе механизированных колонн в район выполнения учебно-боевых задач на общевойсковой полигон Дальний, где приступили к подготовке и ведению боевых действий.
Основная идея модульной системы заключается в раздельных потоках обучения подразделений, включающей в себя освоение теории в учебных классах, практические занятия с использованием приказарменной учебной базы и тренажеров, а затем отработку задач непосредственно на полигонах. При этом смена подразделений на учебных местах происходит еженедельно.
Военнослужащие выполнят вождение боевых машин пехоты и армейских грузовиков в экстремальных условиях, в том числе на горных серпантинах и участках с вязким грунтом.
Полевые занятия завершатся выполнением упражнений контрольных стрельб из вооружения БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7В, пулеметов «Печенег», а также автоматов АК-74М.
В занятиях принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано порядка 140 единиц вооружения и военной техники.