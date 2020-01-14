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14.01.2020 (13:37)

Снайперы ЦВО отразили наступление противника в ходе учения под Самарой

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Самарской области точечными выстрелами более четырех часов блокировали противнику проход по мосту.

По замыслу мероприятия, крупные силы условного противника в составе более 400 человек совершали обход оборонявшегося батальона. С учетом сложной боевой обстановки на условном фронте командир принял решение не отзывать с передовой большие силы, а сделать ставку на снайперские пары, которым нужно было удерживать мост до подхода подкрепления.

Стрельбы выполнялись на дистанции до 900 метров. Для нанесения огневого поражения военнослужащие использовали 12,7-мм крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК и 9-мм бесшумные снайперские винтовки ВСС-М.

Основное внимание руководством учения уделялось вопросам правильного оборудования и маскировки основных и запасных огневых точек, своевременной их смене. Это было продиктовано тем, что противник условно применял против снайперов и гранатометы, и минометы, и кустарные беспилотные летательные аппараты с бомбами.

К учению привлекались около 500 военнослужащих. Снайперы справились с поставленными задачами и получили хороший опыт.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Снайперы
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