14.01.2020 (13:33)

Трубопроводный батальон ЗВО провел тактико-специальное учение и подтвердили высокий уровень боевой готовности

Отельный трубопроводный батальон Западного военного округа в Нижегородской области провел тактико-специального учение и организовал доставку воды и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в условиях контртеррористической деятельности. Расчеты трубоукладочных машин ТУМ-150В протянули более 30 км трубопровода в условиях большого перепада высот, плотной лесопосадки и заболоченных участков местности.

Монтаж трубопроводной магистрали осуществлялся в условиях, максимально приближенных к боевым, в частности, приходилось отражать нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Всего в сутки расчеты могут организовать прокладку более чем 10 километров трубопровода в автоматическом или ручном режимах.

Завершающим этапом учения стала непосредственно подача топлива по трубопроводу предназначенному для перекачки горючего на большие дальности. Также с помощью трубопровода можно передавать техническую и питьевую воду.

В учении была задействована штатная специальная техника: передвижная насосная станция ПНУ-75, машина стыковки труб МСТ-100, перекачивающая станция горючего ПСГ-160 и другая спецтехника, а для организации связи на трубопроводной магистрали — радиорелейные станции.

В ходе тактико-специальных занятий привлекалось свыше 150 военнослужащих, более 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Справочно:

14 января свой профессиональный праздник отмечают трубопроводные войска России. Свою историю они ведут с 1952 года после формирования первого отдельного батальона перекачки горючего.

Трубопроводные войска России выполняют задачи по обеспечению непрерывной доставки горючего на значительные расстояния. Основное вооружение войск составляют сборно-разборные полевые магистральные трубопроводы, трубомонтажная техника, другие средства механизации работ, а также специальные автомобили и средства связи.

Разнообразные возможности войск не раз подтверждались в мирное время при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера: тушении больших лесных пожаров и возгораний торфяников, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, землетрясения в Армении (1989), обеспечивали питьевой воды из артезианской скважины мирное население в городе Старый Крым на юго-востоке Крыма в 2014 году.

Серьезной проверкой боеготовности трубопроводных войск стало их участие в боевых действиях на территории Афганистана, где были развернуты полевые магистральные трубопроводы общей протяженностью более 1,2 тыс. км, по которым было подано 5,4 миллиона тонн горючего, что составило 80% от общего объема подвоза. Также трубопроводные войска были задействованы в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

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