14.01.2020 (13:31)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Западного военного округа назначен новый начальник штаба

Начальник штаба – первый заместитель командующего Ленинградской армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа генерал-майор Юрий Подоплелов представлен личному составу объединения и приступил к исполнению служебных обязанностей.

Юрий Юрьевич Подоплелов родился 16 октября 1967 г. в деревне Бусыгино Кировской области. В 1988 г. закончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, в 2004 г. – Военный университет противовоздушной обороны, в 2019 г. – Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил военную службу на всех основных должностях от начальника радиолокационной станции до командира дивизии противовоздушной обороны в Западной группе войск, Южном, Восточном и Центральном военных округах.

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