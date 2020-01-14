14.01.2020 (13:28)
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провел тренировку по ПВО в Средиземном море
Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел тренировку по противовоздушной обороне (ПВО).
По замыслу учения, система ПВО фрегата зафиксировала запуск крылатых ракет авиацией условного противника при подлёте к кораблю в море.
Расчёт противовоздушной обороны корабля отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения условного противника.
В ходе тренировки расчёт корабельного боевого информационного поста (БИП) обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчёт ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожил.
Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с декабря 2019 года.