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14.01.2020 (13:28)

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провел тренировку по ПВО в Средиземном море

Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен», выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, провел тренировку по противовоздушной обороне (ПВО).

По замыслу учения, система ПВО фрегата зафиксировала запуск крылатых ракет авиацией условного противника при подлёте к кораблю в море.

Расчёт противовоздушной обороны корабля отработал алгоритм действий по отражению средств воздушного нападения условного противника.

В ходе тренировки расчёт корабельного боевого информационного поста (БИП) обнаружил и классифицировал имитированные цели, а расчёт ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожил.

Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с декабря 2019 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Международная деятельность
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