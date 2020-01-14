14.01.2020 (13:01)
В авиаполку ЗВО в Тверской области пройдет первое летно-тактическое учение истребительной эскадрильи, укомплектованной новейшими Су-35С
В авиационном полку Западного военного округа (ЗВО) в Тверской области пройдет первое летно-тактическое учение истребительной эскадрильи, укомплектованной новейшими истребителями поколения 4++ Су-35С.
Экипажи Су-35 совершат вывод из-под удара условного противника, выполнят перелет с аэродрома постоянного базирования в Тверской области на запасной аэродром, отработают ряд специальных задач в условиях противодействия средствами радиоэлектронной борьбы и обнаружения комплексам противовоздушной обороны семейства С-400, а также выполнят практические действия на авиационных полигонах по поражению наземных целей.
Учение пройдет с 4 по 6 февраля под управлением командира смешанной авиационной дивизии ЗВО. В мероприятии будут задействованы три военных аэродрома в Воронежской, Курской и Тверской областях, а также военные авиационные полигоны в Карелии.
Справочно:
Сверхманевренный истребитель Су-35 способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Он предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий и других.