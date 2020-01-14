14.01.2020 (12:02)

Танкисты Кантемировской дивизии отработали уничтожение низколетящих воздушных целей из пулеметов КПВТ

На полигоне Головеньки в Московской области танкисты Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из станковых крупнокалиберных пулеметов Владимирова (КПВТ).

Перед стрелками появлялись цели на дистанции от 300 до 2000 метров, задачей танкистов было уничтожить летательные аппараты условного противника. Выполнение норматива усложнилось из-за погодных условий — в тумане при пасмурной погоде целей практически не было видно. Не смотря на сложившуюся обстановку, танкисты выполнили норматив, поразив все мишени.

КПВТ устанавливается на башни танков Т-80У для повышения боевой эффективности бронетехники.

После отработки норматива по уничтожению низколетящих целей, военнослужащие выполнили стрельбы из стрелкового оружия из башни танка и метание ручной гранаты. Занятие проходило под руководством командира Кантемировкой дивизии полковника Владимира Завадского.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице