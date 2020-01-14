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14.01.2020 (11:24)

Астраханские офицеры ВКС приняли участие в танцевальном вечере «Новогодняя сказка»

В Астрахани военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил приняли участие в танцевальном вечере «Новогодняя сказка», проведенном в городском краеведческом музее.

Праздничная программа открылась с вальса знакомств. Продолжили программу московская круговая кадриль, французский и венский вальс, полька «Титаник», полонез, мазурка и другие танцевальные номера.

Для тех, кто впервые принимал участие в мероприятии, были проведены мастер-классы под руководством профессионального хореографа.

В заключение мероприятия прошло групповое фотографирование участников вечера.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Торжественные церемонии , ВКС
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