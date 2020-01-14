14.01.2020 (11:24)
Астраханские офицеры ВКС приняли участие в танцевальном вечере «Новогодняя сказка»
В Астрахани военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил приняли участие в танцевальном вечере «Новогодняя сказка», проведенном в городском краеведческом музее.
Праздничная программа открылась с вальса знакомств. Продолжили программу московская круговая кадриль, французский и венский вальс, полька «Титаник», полонез, мазурка и другие танцевальные номера.
Для тех, кто впервые принимал участие в мероприятии, были проведены мастер-классы под руководством профессионального хореографа.
В заключение мероприятия прошло групповое фотографирование участников вечера.
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