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14.01.2020 (11:00)

Представители Великобритании посетят танковый полк ЮВО в Ростовской области

С 14 по 16 января на территории Российской Федерации в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности представители Великобритании проведут посещение по оценке военного объекта. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

В качестве объекта посещения Великобританией определен танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в п. Персиановский Ростовской области.

Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка.

Инспекторам будут представлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Управление Минобороны России по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности) , Международная деятельность , Танковые войска
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