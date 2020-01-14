14.01.2020 (11:00)

Представители Великобритании посетят танковый полк ЮВО в Ростовской области

С 14 по 16 января на территории Российской Федерации в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности представители Великобритании проведут посещение по оценке военного объекта. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

В качестве объекта посещения Великобританией определен танковый полк Южного военного округа, дислоцированный в п. Персиановский Ростовской области.

Целью посещения является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружений и военной техники данного полка.

Инспекторам будут представлены предусмотренный положениями Венского документа брифинг, содержащий информацию о полке, а также возможность увидеть в ходе посещения личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице