14.01.2020 (08:30)

Разведчики Амурского объединения ВВО проверили эффективность современного комплекса «Стрелец» в условиях дальневосточной зимы

Войсковые разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошли дополнительную подготовку по изучению применения недавно поступивших комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Дополнительно военнослужащие испытали работоспособность комплекса и его возможности в суровых условиях дальневосточной зимы.

В течение месяца с военнослужащими были проведены практические дневные и ночные занятия с совершением многокилометровых марш-бросков, сбору и передаче с помощью комплекса информации, а также сопряжению его с различными средствами разведки, связи, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.

Занятия проводились при крайне низких температурах, опускавшихся до -40С, в метель. На всех этапах разведчики выполнили поставленную задачу с использованием комплекса «Стрелец», что говорит о высоких характеристиках изделия.

Напомним, КРУС «Стрелец» последней модификации поступил на вооружение амурских разведчиков осенью минувшего года. Комплекс оснащен системой ГЛОНАСС и обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения. Аппаратура оснащена системой опознавания «свой-чужой», может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, связи, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.



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