14.01.2020 (08:00)

Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на круглосуточное дежурство для охраны объектов Амурского объединения ВВО

Группы радиоэлектронной борьбы впервые заступили на круглосуточное дежурство для охраны ряда соединений и воинских частей, а также важных военных объектов Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.

Дежурство организовано с целью своевременного выявления и противодействия беспилотным летательным аппаратам и другим техническим средствам, которые способны вести разведку или использоваться в качестве средств нападения.

Для выполнения задач привлечены расчеты новых комплексов радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2, поступивших на вооружение войск амурского объединения в 2019 году. Кроме того, для временного усиления объектов планируется использовать малогабаритные станции «Лесочек» и других типов.

Расчеты прошли доподготовку с учетом опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике и успешно сдали необходимые нормативы.

Организованное дежурство позволит контролировать воздушное пространство, что обеспечивает необходимую безопасность.



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