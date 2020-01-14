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14.01.2020 (07:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли занятия по противопожарной подготовке

На базе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятия по противопожарной подготовке.

При поступлении сигнала, пожарные расчёты ОГРВ ПРРМ выехали к месту чрезвычайной ситуации. По замыслу занятия, в парке боевых машин произошло условное возгорание на заправочной станции.

Пожарные расчеты немедленно отреагировали и действовали слаженно при тушении условного пожара. Особое внимание уделялось действиям при ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов, а также при эвакуации из опасной зоны военной техники и имущества.

Пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель. Противопожарная тренировка носила плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Пожарная безопасность
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