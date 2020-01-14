14.01.2020 (06:00)

В гвардейской танковой армии ЗВО приведено к Военной присяге 100% военнослужащих осеннего 2019 года призыва

В гвардейской танковой армии Западного военного округа приведено к Военной присяге 100% военнослужащих осеннего 2019 года призыва. Клятву в верности Родине и воинскому долгу дали свыше 3000 военнослужащих, призванных из различных регионов нашей страны.

Перед принятием присяги военнослужащие прошли цикл занятий общевойсковой подготовки, изучили требования воинских уставов, строевую подготовку, выполнили первые боевые стрельбы из автомата и пистолета.

На многих торжественных мероприятиях присутствуют родители, друзья и близкие военнослужащих. Прибывших родственников знакомят с учебно-материальной базой подразделений и социально-бытовыми условиями службы в соединениях и воинских частях, где дислоцируется танковая армия ЗВО.

Уже с конца января многие военнослужащие выйдут на полигоны, чтобы представить свое подразделение в первых отборочных этапах Армейских международных игр-2020.

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