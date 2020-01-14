14.01.2020 (05:00)

Кадетский бал в Биробиджане собрал более 150 школьников из ЕАО

Более 150 юнармейцев, воспитанников «Школы юных пожарных спасателей ЕАО», а также учащихся школ г Биробиджан, приняли участие в кадетском бале, который в течение двух дней проходил в городском Дворце культуры.

В программу были включены танцы полонез, вальс, кадриль, марш «Рим», «Марш герцога Карло», вальс-гавот, вальс-миньон, фигурный вальс, падеграс, экосез, а также бальные игры и конкурсы. Исполнял музыку 18-19 веков гарнизонный оркестр Восточного военного округа.

В первый день бала танцевали учащиеся 5-7 классов образовательных учреждений. Во второй день в свое мастерство продемонстрировали юнармейцы старших классов.

Около 80 пар тщательно готовились к этому дню и прекрасно справились с поставленной задачей. По итогам были награждены лучшие танцевальные пары в многочисленных номинациях.

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