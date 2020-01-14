14.01.2020 (00:10)

Ряд принципов «плавучего университета» реализован на океанографическом исследовательском судне ВМФ России «Адмирал Владимирский» в ходе второго этапа кругосветной экспедиции

Ряд принципов «плавучего университета» реализован в ходе второго этапа кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» в Центральной Атлантике. При выполнении гидрографических и гидрометеорологических исследований курсанты Военно-морского института Военного Учебно-научного центра ВМФ приобрели практические навыки выполнения измерений различных параметров Мирового океана с использованием самых современных технических средств и аппаратно-программных комплексов.

При плавании судна вдоль Срединно-Атлантического хребта маршрут судна корректировался таким образом, чтобы провести обследование отличительных глубин и характерных форм рельефа дна. Исследования показали, что нанесенная на российские навигационные морские карты информация о рельефе дна соответствует фактической обстановке и обеспечивает безопасность мореплавания в данном районе.

В настоящее время ОИС «Адмирал Владимирский» находится с деловым заходом в порту Рио-де-Жанейро и завершает подготовку к третьему этапу кругосветной экспедиции организованной Главным командованием ВМФ России совместно с Русским Географическим Обществом и посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна На борту судна находится 14 курсантов штурманско-географического факультета Военно-Морского Института (Морского корпуса Петра Великого).

Справочно:

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» завершит свой деловой заход в Рио-де-Жанейро 14 января и продолжит движение по утвержденному Главным командованием ВМФ России маршруту экспедиции.

Ранее, в Центре Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ России (г. Санкт-Петербург) проанализированы итоги второго этапа кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский». Маршрут судна пролегал от Лиссабона до Азорских островов, расположенных в центральной части Атлантического океана, и далее вдоль Срединно-Атлантического хребта до разлома Сан-Паулу, а далее к порту Рио-де-Жанейро. Второй этап продлился двадцать семь суток. В ходе второго этапа ОИС «Адмирал Владимирский» пройдено 6110 миль. Всего с начала похода, от момента выхода из Кронштадта 3 декабря, судно прошло 8700 миль. В настоящее время судно находится с деловым заходом в порту Рио-де-Жанейро и 14 января продолжит движение по маршруту экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота России по изучению Мирового океана. Данные о кругосветной экспедиции, в соответствии с указанием Главкома ВМФ, поступают в Центр Русского Географического Общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Первым иностранным портом, который посетило судно стал Лиссабон. Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским Географическим Обществом.



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