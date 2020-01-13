13.01.2020 (20:45)

Ульяновские десантники отразили нападение вооруженной группы на гарнизонный военный городок

С личным составом Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ прошли занятия по охране военных объектов.

В ходе динамических розыгрышей, десантники отработали вопросы организации охраны военных объектов, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, пытавшихся осуществить проникновение на охраняемый объект гарнизона через контрольно-пропускной пункт (КПП).

Подобные учебные мероприятия проводятся регулярно и направлены на выработку слаженности действий у личного состава подразделений ВДВ в различных условиях обстановки, с отработкой применения штатного вооружения и средств защиты.

В ходе проведения мероприятий, для создания обстановки, приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов. На занятие было привлечено более 150 военнослужащих.

Плановые занятия проводились с изменением сценария внештатной ситуации, что позволяет повышать обученность личного состава соединения и тренируют его способности принимать нестандартные решения.



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