13.01.2020 (20:15)

Армейцы завоевали 19 наград на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене

Накануне в нидерландском Херенвене завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту, где представители Центрального спортивного клуба Армии завоевали 19 медалей разного достоинства: 8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых.

Многократный чемпион мира в спринтерском многоборье и на отдельных дистанциях, обладатель Кубка мира по конькобежному спорту в общем зачёте, обладатель двух малых глобусов на дистанциях 500 и 1000 м, многократный чемпион Европы Павел Кулижников показал на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) лучшие результаты на дистанциях 500 (34,38 секунды) и 1 000 м (1 минута 07,09 секунды, мировой рекорд на равнине).

Вторым на дистанции 500 м на турнире в Херенвене с результатом 34,47 секунды стал голландец Дай Дай Нтаб, третьим - чемпион мира на дистанции 500 м, серебряный призер этапа Кубка мира Руслан Мурашов (34,59). На 1000-метровке вторым финишировал голландец Томас Крол, отставший от армейца на 0,72 секунды. С отставанием в 1,28 секунды замкнул тройку лидеров еще один представитель Нидерландов Кай Вербей.

Также Павел в составе российской команды (Кулижников, Мурашов, Виктор Муштаков и Артем Арефьев) первенствовал в мужском спринте – 1 минута 18,92 секунды. Второе место заняли конькобежцы из Норвегии (1:20,18), третье – из Швейцарии (1:21,44).

Победу в женском спринте одержали россиянки - бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира, победитель и призер чемпионата Европы Екатерина Шихова (ЦСКА/Санкт-Петербург), бронзовый призер чемпионата мира на отдельных дистанциях, серебряный призер чемпионата Европы Дарья Качанова, Ольга Фаткулиа и Ангелина Голикова. Спортсменки показали результат 1 минута 26,17 секунды. На вторую ступень пьедестала почета поднялась сборная Нидерландов (1:26,62). Замкнули тройку лидеров представительницы Польши (1:28,25).

На дистанции 1 000 м Качанова продемонстрировала второй результат – 1 минута 13,90 секунды – среди женщин, обойдя Шихову (1:14,48), но уступив Ютте Леодам из Нидерландов (1:13,67). На 1500-метровке Шихова финишировала третьей – 1:55,31. Первенствовала нидерландская конькобежка Ирэн Вюст (1:54,88). Второй финишировала россиянка Евгения Лаленкова (1:55,22).

Обладательницей «серебра» чемпионата Европы в Нидерландах стала бронзовый призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы Наталья Воронина. Спортсменка Центрального спортивного клуба Армии преодолела 3 000 м за 4 минуты 01,66 секунды. Победу одержала хозяйка турнира Эсме Виссер - 3 минуты 59,15 секунды. Третье место заняла итальянка Франческа Лоллобриджида.

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях, серебряный призер чемпионата Европы Данила Семериков стал третьим в масс-старте – 7 минут 40,34 секунды. Победу с результатом 7 минут 39,97 секунды одержал бельгиец Барт Свингс, вторым финишировал голландец Арьян Струтинга (7:40,08).

В женской командной гонке российская команда так же стала второй. Шихова, Воронина, Казелина и Лаленкова затратили на преодоление дистанции 2 минуты 59,04 секунды. Первенствовали голландки (257,97). Третьими финишировали представительницы Беларуси (3:05,47).

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