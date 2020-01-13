13.01.2020 (20:00)

В ЦВО началась боевая учёба войск после новогодних праздников

Около 25 тысяч военнослужащих Центрального военного округа в составе мотострелковых, ракетных, артиллерийских, инженерных и других подразделений вышли на полигоны Урала, Сибири и Поволжья, а также российских баз в Киргизии и Таджикистане. Сегодня стартовала активная боевая учёба войск после праздников.

Под Екатеринбургом расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» отрабатывают выход в учебно-боевые районы и выполняют электронные пуски ракет.

В Таджикистане военнослужащие 201-й российской военной базы проводят первые тренировки по освоению недавно поступивших на вооружение зенитных ракетных систем «С-300».

В Новосибирской области подразделения зенитно-пушечных ракетных комплексов «Панцирь-С1» учатся отражать воздушную атаку противника.

А в Самарской области свое мастерство оттачивают мотострелки. На кадрах показано скрытное перемещение по лесополосе снайперского подразделения в район выполнения боевой задачи.



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