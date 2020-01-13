13.01.2020 (19:45)

Танкисты в Сибири отработали тактику танковой «карусели» во время учения

Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, во время учения отработали тактические действия с применением танковой «карусели».

В ходе учения, военнослужащие на танках Т-72Б3 выполнили задачи по огненному поражению условного противника непрерывной стрельбой из штатного оружия. Механизм танковой «карусели» состоял в том, что пока первый танк ведет огонь с места, второй загружает боекомплект и после возвращения первого танка на фланговую стрельбу, танкисты второй боевой машины занимают позицию и приступают к стрельбе с места. В результате по «противнику» ведется сплошной и непрерывный огонь.

При выполнении тактики танковой карусели военнослужащие мотострелкового соединения применяли опыт, полученный во время участия в современных вооруженных конфликтах. В мероприятии было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.



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