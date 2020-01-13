13.01.2020 (19:15)

Представители Минобороны России приняли участие в мероприятии, посвящённом памяти лётчиков, погибших в 1945 г. при перегоне из США в СССР гидросамолёта «Каталина»

11 января 2020 года в г. Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) состоялись мемориальные мероприятия, посвященные памяти летчиков – участников спецоперации «Зебра», которые погибли в январе 1945 г. в результате крушения при перегоне из США в СССР гидросамолета «Каталина».

Комплекс мероприятий, проходивших в городском историко-краеведческом Музее Альбемарле и на набережной реки Пасквотанк, получил название «День проекта Зебра». Вместе с представителями администрации города и городской общественности в памятных акциях приняли участие российские дипломаты, сотрудники Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, представители военных аппаратов и учащиеся школы при Посольстве России. Американскую сторону также представляли директор регионального направления по Европе и Средиземноморью Агентства Минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести, полковник Фрэнк Тэнк и исполнительный секретарь американской стороны совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести Ричард Лайда.

С приветственным словом к собравшимся обратились посол России в США Анатолий Антонов, мэр г. Элизабет-Сити Элизабет Паркер и директор Музея Альбемарле Дон Пендеграф. Видео приветствие участникам памятной акции прислала внучка Петра Беляева – одного из советских летчиков, участников спецоперации «Зебра». Члены Исторической ассоциации г. Элизабет-Сити представили театрализованные зарисовки событий тех лет.

В своем выступлении посол Антонов особо отметил важную роль сотрудничества СССР и США в общей победе над нацизмом и подчеркнул недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны.

В память о погибших летчиках-перегонщиках и всех участниках проекта «Зебра» представители ветеранских организаций США «Американский легион» и «Участники зарубежных войн» опустили в реку Пасквотанк венок из живых цветов. Посол Антонов, представители Минобороны России и российские школьники положили на воду красные гвоздики.

Справочно:

С апреля 1944 г. по август 1945 г. на авиационной базе в Элизабет-Сити проходила подготовка экипажей и передача гидросамолетов для нужд советской морской авиации. В США эта секретная операция получила название «Проект Зебра». За время ее реализации в СССР было поставлено более 160 гидросамолетов типа «Каталина» (ПБН-1 «Номад» и ПБУ-6А «Амфибия»). Были потеряны две летающие лодки и 10 человек личного состава.

18 июня 1944 г. в ходе перелёта на участке Рейкьявик – Мурманск, в районе острова Сёрёя (Sørøya)в Норвегии разбился экипаж «Каталины» №2826 первого командира советской авиагруппы полковника Виктора Николаевича Васильева. Вместе с ним погибли второй пилот - подполковник Романов Николай Петрович, штурман - полковник Мосцепан Иван Федосеевич, воздушный стрелок-бортрадист - старшина Кузнецов Николай Ефимович, бортмеханик - старший техник-лейтенант Скворцов Анатолий Михайлович, борттехник и переводчик авиагруппы - старший техник-лейтенант Чичкан Евгений Константинович.

11 января 1945 г. в Элизабет-Сити произошла катастрофа при взлете самолета PBN-1 № 2915. Из 9 человек совместного советско-английского экипажа, находившихся на борту, погибли 4 советских морских авиатора: командир (второй пилот) - капитан Чиков Николай Михайлович, штурман - капитан Левин Владимир Моисеевич, борттехник - лейтенант Медведев Дмитрий Михайлович и бортмеханик лейтенант Бородин Афанасий Иванович, а также радист Королевских ВВС лейтенант Питер Натарос (Канада).



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице