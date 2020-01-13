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13.01.2020 (19:00)

Юнармейцы Сургута посетили мастер-класс по управлению собачьими упряжками

Юнармейцы Сургута посетили мастер-класс «Передвижение на ровной и пересеченной местности на собачьих упряжках» в рамках учебно-тренировочных сборов «Арктика».

Юнармейцы познакомились с техникой ездового собаководства, методам дрессировок ездовых собак и методам управления собачьими упряжками. Итогом занятий была отработка передвижений с собачьей упряжью на ровной и пересеченной местности.

В рамках сборов участники познакомились с правилами выживания в экстремально холодных климатических условиях, научились строить временные укрытия иглу и вести тактический бой с помощью лазертаг оборудования.

Программа учебно-тренировочных сборов «Арктика» дает возможность юнармейцам познакомиться с условиями выживания в условиях холодного климата, привыкнуть к элементам армейского порядка, повысить уровень физической подготовки, а также приобрести знания и навыки как в тактических, так и народных играх.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Юнармия
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