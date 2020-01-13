13.01.2020 (18:35)

Юнармейцы Московской области с начала года стали участниками более 50 мероприятий

В период новогодних и рождественских праздников участники военно-патриотических организаций Московской области приняли участие более чем в 50 мероприятиях.

«2020 юнармейский год для юных патриотов Подмосковья открыли юнармейцы Балашихи, дав старт в Московской области Всероссийской акции «1000000 добрых дел». Одной из самых многочисленных по количеству участников стала Всероссийская акция «Письмо солдату», в ней приняли участие свыше 1,5 тысячи юнармейцев региона, а также руками юнармейцев создано более 1700 посланий солдатам, проходящим срочную службу в рядах Российской Армии. Юные патриоты за период новогодних праздников посетили около 20 ветеранов Великой Отечественной войны, а юнармейцы городского округа Химки посетили хоспис для онкобольных в Звенигороде», – рассказал начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков.

Кроме того, юнармейцы Московской области стали активными участниками туристического проекта «Зима в Подмосковье», в рамках которого юные патриоты постели театры, музеи и города Московской области с экскурсионными программами. Также в ряде муниципальных образований Московской области прошли спортивные соревнования для юнармейцев и юных жителей региона.

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