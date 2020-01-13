13.01.2020 (17:42)

В соединении дальней авиации в Саратовской области стартовал месячник безопасности дорожного движения

В соединении дальней авиации в Саратовской области стартовал месячник безопасности дорожного движения. Мероприятие проходит под руководством командира соединения полковника Олега Пчелы.

В рамках месячника на базе соединения была организована встреча личного состава с представителями военной автомобильной инспекции. До военнослужащих были доведены правила дорожного движения, регламент использования личного автотранспорта при следовании в служебные командировки, а также информация о привлечении к ответственности за нарушение нормативно-правовых документов в данной сфере.

Месячник безопасности дорожного движения продлится до конца января.

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