13.01.2020 (17:40)
В мобильном соединении РХБ защиты более 180 военнослужащих молодого пополнения приведены к Военной присяге
Более 180 новобранцев, призванных из различных субъектов РФ на военную службу в мобильное соединение радиационной, химической и биологической защиты, приведены к Военной присяге.
В церемонии приняли участие командование и личный состав соединения, руководители и представители общественных организаций Вольского муниципального района Саратовской области.
По завершении торжественных мероприятий с родителями военнослужащих молодого пополнения состоялась беседа, в ходе которой командир соединения и его заместители рассказали об особенностях прохождения военной службы и ответили на интересующие вопросы. Также была организована экскурсия по основным объектам части, где родителей ознакомили с условиями проживания и питания военнослужащих.
Новости по теме:
К отбору российской команды на конкурс «Мастера артиллерийского огня» привлекут 100% минометных подразделений
В Михайловской военной артиллерийской академии проведут три дня открытых дверей в первом квартале текущего года
Метки: