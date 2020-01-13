13.01.2020 (17:34)

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского имеет свою группировку учебных малых космических аппаратов

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского принимала активное участие в проводимых приоритетных разработках и научных исследованиях в области создания и применения малых космических аппаратов. Был разработан эскизный проект учебного малого космического аппарата «Можаец» и его технологический образец. Через некоторое время состоялся запуск «Можайца-1», а затем еще трех аппаратов. Академия стала первым вузом России, имеющим свою группировку малых космических аппаратов.

Затем были разработаны программы проведения космических экспериментов по отработке и испытаниям элементов перспективных космических систем и в настоящее время в академии развернут учебный наземный комплекс управления группировкой малых космических аппаратов типа «Можаец».

В рамках создания научно-образовательного кластера наземного комплекса управления организовано учебное дежурство обучающихся и взаимодействие различных подразделений академии с целью внедрения в учебный процесс технологий управления малыми космическими аппаратами и формирования профессиональных навыков курсантов соответствующих специальностей.

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