13.01.2020 (17:08)

Первый в 2020 году салют будет дан отдельным гвардейским салютным дивизионом ЗВО в честь 75-летия освобождения Варшавы

17 января в ознаменование 75-й годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведут первый в 2020 году праздничный артиллерийский салют.

В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск около 3 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. Экипаж каждой салютной установки — два человека.

Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона 24 залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Справочно:

Варшавско-Познанская наступательная операция началась утром 14 января. Войска 1-го Белорусского фронта перешли во внезапную атаку и уже в течение часа продвинулись на 2–3 километра. В первый день операции части 5-й ударной и 8-й гвардейской армий продвинулись на 12 километров.

15 января армия вышла к реке Пилица. Частями 11-го и 9-го танковых корпусов 16 января был освобождён Радом. 16 января перешла в наступление и 47-я армия, с ходу форсировавшая Вислу к северу от Варшавы. В полосе 5-й ударной армии в прорыв была введена 2-я гвардейская танковая армия, совершившая бросок на 80 километров, с выходом в район Сохачева, что отрезало пути отхода варшавской группировке немцев.

16 января на варшавском участке фронта были введены в действие польские части. Польские солдаты пошли в атаку через Вислу. К вечеру эскадроны продвинулись к Езерной. Ночью уланы заняли несколько деревень: Опачь, Бенькова, Копыты, Беляева, Оборы, Пяски. Немцы, поняв, что удержать Варшаву уже не получится, начали отвод своих частей.

17 января 1945 года Варшава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

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