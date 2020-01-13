13.01.2020 (17:05)

Генеральный консул России в Рио-де-Жанейро посетил океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский»

Генеральный консул Российской Федерации в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков посетил борт океанографического исследовательского судна (ОИС) Военно-Морского Флота (ВМФ) России «Адмирал Владимирский» в порту Рио-де-Жанейро, где судно находится с деловым заходом.

Для генерального консула была проведена экскурсия по судну с показом верхней палубы, внутренних помещений и гидрографических постов. Также Владимир Токмаков оставил свою запись в книге почетных посетителей ОИС «Адмирал Владимирский», пообщался с экипажем и капитаном судна. Руководитель кругосветной экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский» капитан 1 ранга Олег Осипов проинформировал генерального консула РФ о целях и задачах кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

ОИС «Адмирал Владимирский» завершит свой деловой заход в Рио-де-Жанейро 14 января и продолжит движение по утвержденному Главным командованием ВМФ России маршруту экспедиции.

Ранее в Центре Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России (Санкт-Петербург) проанализированы итоги второго этапа кругосветной экспедиции ОИС «Адмирал Владимирский». Маршрут судна пролегал от Лиссабона до Азорских островов, расположенных в центральной части Атлантического океана, и далее вдоль Срединно-Атлантического хребта до разлома Сан-Паулу, а далее к порту Рио-де-Жанейро. Второй этап продлился 27 суток. В ходе второго этапа ОИС «Адмирал Владимирский» пройдено 6110 миль. Всего с начала похода, от момента выхода из Кронштадта 3 декабря, судно прошло 8700 миль. В настоящее время судно находится с деловым заходом в порту Рио-де-Жанейро и 14 января продолжит движение по маршруту экспедиции.

Главнокомандующий ВМФ России фдмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности ВМФ России по изучению Мирового океана. Данные о кругосветной экспедиции в соответствии с указанием главнокомандующего ВМФ поступают в Центр Русского географического общества, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и ОИС «Янтарь». Первым иностранным портом, который посетило судно стал Лиссабон. Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января, ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.

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