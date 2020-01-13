13.01.2020 (16:20)

Команда Мурманского филиала Нахимовского ВМУ завоевала бронзу на шахматном турнире памяти контр-адмирала Владимира Воротникова

Команда воспитанников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища (ВМУ) приняла участие в шахматном турнире, посвященном памяти контр-адмирала Владимира Воротникова.

Также в соревнованиях участвовали команды национально-культурных общественных объединений Мурманской области и шахматного сообщества Мурманска, военнослужащие Северного флота, воспитанники кадетских классов Мурманска и Североморска, представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также учащиеся школ Мурманска.

По итогам турнира сборная команда Мурманского филиала Нахимовского ВМУ заняла третье место. В награждении победителей и призеров принял участие нахимовец 3-го курса Всеволод Воротников — внук контр-адмирала Владимира Воротникова.

Справочно:

Контр-адмирал Владимир Михайлович Воротников (1957–2017 гг.) окончил штурманский факультет Каспийского высшего военно-морского училища имени С.М. Кирова, Высшие специальные офицерские классы Военно-Морского Флота, Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Проходил службу на офицерских должностях на атомных подводных лодках Северного флота. В 2003 назначен заместителем командира дивизии атомных подводных лодок Северного флота. С 2004 года командовал базой подводных сил Северного флота. После окончания военной службы был назначен на должность председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

Награждён орденами Мужества, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.

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