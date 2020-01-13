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13.01.2020 (16:15)

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» приступил к проходу Босфора

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» приступил к проходу пролива Босфор, соединяющего Чёрное и Мраморное моря.

Вчера корабль вышел из главной базы Черноморского флота — Севастополя. В Чёрном море североморцы принимали участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов.

Проход проливной зоны (Босфора и Дарданелл) российские моряки завершат завтра утром и продолжат выполнять задачи похода в Средиземном море. Планируется, что экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершит деловой заход в одну из стран региона.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в поход из главной базы Северного флота — Североморска — 3 декабря, совершил переход в сложных гидрометеорологических условиях через Норвежское, Северное и Средиземное моря в Чёрное.

В первой декаде января экипаж БПК совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», кораблями и судами обеспечения Черноморского флота принял участие в крупном межфлотском учении.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот
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