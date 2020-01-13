13.01.2020 (16:04)

За последние семь лет специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны РФ сдано в эксплуатацию более 16 тысяч объектов

За последние семь лет специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России сдано в эксплуатацию более 16 тысяч объектов, а в 2019 году в соответствии с утверждёнными планами было передано заказчику более 3750 зданий и сооружений.

Ежедневно на строительных площадках трудится около 30 тысяч человек, а работы ведутся почти на 5 тысячах объектов, причём на всей территории страны, в том числе за её пределами.

Вводятся в строй новые боевые позиции, жилищно-казарменный фонд, инфраструктура полигонов, учреждения военного образования и медицины. Военно-строительным комплексом реализуются задачи в интересах всех видов Вооружённых Сил и родов войск.

Темпы строительства позволяют обеспечивать полную синхронизацию поставок нового вооружения и военной техники с созданием необходимой инфраструктуры. Кроме того, придаётся большое значение созданию комфортных условий для жизни и быта военнослужащих и членов их семей.

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