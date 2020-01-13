13.01.2020 (15:50)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершились сборы с военнослужащими, которые поступили на военную службу по контракту
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) завершились сборы с военнослужащими, которые поступили на военную службу по контракту.
Более 30 военнослужащих, заключивших первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, успешно прошли сборы по общевойсковой интенсивной подготовке.
В ходе сборов будущие военные профессионалы осваивали основные воинские дисциплины, в частности, огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, военную топографию, а также радиационную, химическую и биологическую защиту.
Сборы с молодым пополнением ОГРВ ПРРМ носили плановый характер.
Новости по теме:
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО примут участие в мероприятиях, посвященных 77 годовщине освобождения Воронежа
Более 80% бронежилетов и касок старого типа заменены средствами индивидуальной зашиты боевой экипировки «Ратник» в воинских частях общевойсковой армии ЗВО
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского принимает активное участие в выставках различного масштаба
Метки: