13.01.2020 (15:50)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершились сборы с военнослужащими, которые поступили на военную службу по контракту

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) завершились сборы с военнослужащими, которые поступили на военную службу по контракту.

Более 30 военнослужащих, заключивших первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, успешно прошли сборы по общевойсковой интенсивной подготовке.

В ходе сборов будущие военные профессионалы осваивали основные воинские дисциплины, в частности, огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, военную топографию, а также радиационную, химическую и биологическую защиту.

Сборы с молодым пополнением ОГРВ ПРРМ носили плановый характер.

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