13.01.2020 (15:48)
С отделением огневой поддержки ОГРВ ПРРМ проведено занятие по огневой подготовке
С отделением огневой поддержки Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по огневой подготовке.
В рамках занятия, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, военнослужащие отработали действия по оборудованию и маскировке своих позиций, а также провели разведку объектов условного противника, классификацию целей по важности и определили дальность до них.
Военнослужащие выполнили стрельбы в условиях городского боя из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс» по мишеням, имитирующим живую силу противника. Особое внимание было уделено ведению огня по целям, имитирующим легкобронированную технику и беспилотный летательный аппарат.
Занятие с личным составом отделения огневой поддержки ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.