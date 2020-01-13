13.01.2020 (15:48)

С отделением огневой поддержки ОГРВ ПРРМ проведено занятие по огневой подготовке

С отделением огневой поддержки Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по огневой подготовке.

В рамках занятия, которое прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, военнослужащие отработали действия по оборудованию и маскировке своих позиций, а также провели разведку объектов условного противника, классификацию целей по важности и определили дальность до них.

Военнослужащие выполнили стрельбы в условиях городского боя из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс» по мишеням, имитирующим живую силу противника. Особое внимание было уделено ведению огня по целям, имитирующим легкобронированную технику и беспилотный летательный аппарат.

Занятие с личным составом отделения огневой поддержки ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

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