13.01.2020 (15:23)

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вошёл в Средиземное море

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошёл черноморские проливы и вошёл в Средиземное море. В течение нескольких дней корабль продолжит действовать по плану дальнего похода и демонстрировать Андреевский флаг в регионе.

В настоящее время крейсер находится в Эгейском море. Через несколько дней корабль совершит деловой заход в один из иностранных портов.

Справочно:

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота — Североморска — 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-Морского Флота России «Океанский щит-2019».

В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

В конце ноября военные моряки провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нём приняли участие фрегаты Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и Военно-морских сил ЮАР «Аматола», а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.

В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

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