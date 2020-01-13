13.01.2020 (15:15)

Более 3 тыс. юнармейцев приняли участие в викторине, посвященной 290-летию со дня рождения Александра Суворова

В Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях прошли массовые викторины, посвящённые 290-летию со дня рождения Александра Суворова, среди отрядов Юнармии, находящихся под шефством гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Офицеры военно-политического отдела объединения составили пять тестов с более 30 вопросами в каждом. Каждый тест рассчитан на определенную возрастную группу школьников. Вопросы затрагивают как личные победы генералиссимуса Александра Суворова, так и общие исторические события периода его жизни.

Победители викторин на каждой площадке получили памятные призы от командования гвардейской танковой армии ЗВО. Всего в массовом написании викторины приняли участие более 3 тыс. юнармейцев.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице