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13.01.2020 (15:15)

Более 3 тыс. юнармейцев приняли участие в викторине, посвященной 290-летию со дня рождения Александра Суворова

В Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях прошли массовые викторины, посвящённые 290-летию со дня рождения Александра Суворова, среди отрядов Юнармии, находящихся под шефством гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Офицеры военно-политического отдела объединения составили пять тестов с более 30 вопросами в каждом. Каждый тест рассчитан на определенную возрастную группу школьников. Вопросы затрагивают как личные победы генералиссимуса Александра Суворова, так и общие исторические события периода его жизни.

Победители викторин на каждой площадке получили памятные призы от командования гвардейской танковой армии ЗВО. Всего в массовом написании викторины приняли участие более 3 тыс. юнармейцев.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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