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13.01.2020 (14:28)

На Балтийском флоте пройдёт всеармейский этап конкурса «Морской десант-2020»

На базе Балтийского флота будет проведен всеармейский этап конкурса по профессиональной выучке «Морской десант-2020» в рамках АрМИ-2020.

В состязаниях примут участие семь команд от Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск, Рязанского высшего воздушно-десантного командного и Дальневосточного высшего общевойскового командного училищ. Победители всеармейского этапа получат право представлять Россию на международном конкурсе «Морской десант-2020».

Традиционно этап всеармейского конкурса пройдёт в Калининградской области в июле на полигоне Хмелевка и на территории соединения морской пехоты в Балтийске, где с 2016 года функционируют трасса соревнований, созданы полосы препятствий, имеется материально-учебная база, мишени, а также места размещения, ремонта и стоянки военной техники.

В 2019 году на полигоне Хмелевка проводились всеармейский и международный этапы конкурса. Команда морской пехоты ВМФ России одержала победу.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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