13.01.2020 (13:42)

Артиллеристы ЦВО на учении в Кузбассе отработали действия в едином разведывательно-огневом контуре

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, во время учения отработали тактические действия в едином разведывательно-огневом контуре с применением тяжелой артиллерии.

В ходе учения разведывательные мероприятия по обнаружению объектов условного противника осуществлялись при помощи беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орлан-10» и разведподразделений. Для уничтожения позиций и техники «противника» применялись самоходные артиллерийские установки большой мощности «Малка» и 152-мм гаубицы «Мста-С». Уничтожение разрозненных групп условного противника выполняли мотострелковые подразделения. Управление разведывательно-огневым контуром осуществлялось при помощи комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», который сопрягается с приборами разведки, наблюдения, прицеливания, целеуказания, радиолокаторами и БЛА.

Во время учения было выполнено более 20 огневых задач. В мероприятии принимали участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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