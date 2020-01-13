13.01.2020 (13:33)

Юнармейцы Подмосковья написали более 1700 писем военнослужащим

С 4 января в Московской области по инициативе Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» стартовала акция «Письмо солдату», главная цель которой – поддержка солдат, служащих в рядах Российской армии.

В этом году в рамках акции было создано 1706 посланий для военнослужащих нашей страны. Стоит отметить, что юнармейцы региона написали 827 писем, нарисовали 439 рисунков и создали 440 открыток и творческих работ для солдат, проходящих срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«В этом году акция «Письмо солдату» в Московской области прошла с рекордным количеством участников. «Письмо солдату» написали свыше 1700 юнармейцев и участников военно-патриотических организаций Подмосковья. – рассказал начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков. – Послания получились очень разные по оформлению, но все очень теплые и живые по содержанию. Юные патриоты не знали, кто получит их послание, но захотели, чтобы им ответили, в связи, с чем многие ребята вписали на конвертах обратные адреса. В строчках каждого письма звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние добрые пожелания солдатам, несущим срочную службу в армии. Весточка из дома от родных, а иногда и вовсе незнакомых людей согревает сердце солдата в непростые армейские будни».

Всероссийская акция «Письмо солдату» инициирована Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка совместно со Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» и проходит не первый год.

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