13.01.2020 (12:33)

Около 850 единиц новой и модернизированной военной техники поступит в ЦВО в 2020 году

Около 850 единиц вооружения и военной техники поступит в войска Центрального военного округа в 2020 году. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В 2020 году в соединения и воинские части округа поступит около восемьсот пятидесяти новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Войска округа пополнятся 19-ю летательными аппаратами, 10-ю радиолокационными станциями, 145-ю единицами бронетанкового вооружения и техники, а также образцами вооружения других родов войск», – сказал генерал-полковник Александр Лапин.

По словам командующего, в текущем году в воинские части противовоздушной обороны ЦВО поступит 4 комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

«Перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» двух полков позволит значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала», – уточнил он.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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