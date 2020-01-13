13.01.2020 (12:29)

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота приступили к проверке боевой готовности

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота приступили к выполнению задач в рамках проведения плановой проверки боевой готовности.

Поднятые по учебной тревоге подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон Ангарский и приступили к инженерному оборудованию позиций.

В ходе проверки боевой готовности военнослужащие выполнят стрелковые упражнения из штатного вооружения по мишенным позициям, а также проведут тренировки по радиационной, химической и биологической защите.

В мероприятиях по проверке боевой готовности принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники из состава подразделений береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.

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