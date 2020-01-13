13.01.2020 (12:16)

На Черноморском флоте прошло плановое учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника

На Черноморском флоте с экипажем малого противолодочного корабля (МПК) «Касимов» проведено плановое учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника.

По замыслу учения, экипаж корабля в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки в море получил задачу от центра управления штаба флота на поиск и слежение за субмариной условного противника, роль которой выполняла подводная лодка «Колпино».

В ходе учения экипаж МПК «Касимов» отработал алгоритм действий по обнаружению и слежению за субмариной, а также выполнил комплекс корабельных учебных упражнений по бомбометанию и применению торпедного оружия.

Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки.

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