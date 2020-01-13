13.01.2020 (12:03)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО примут участие в мероприятиях, посвященных 77 годовщине освобождения Воронежа

Военнослужащие и военная техника общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), штаб которой дислоцирован в Воронеже, примут участие в торжествах, посвященных 77 годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В программе праздных мероприятий — выступления офицеров в подшефных школах и перед юнармейскими отрядами о подвиге советского народа, а также об истории битвы за Воронеж. Также военнослужащие проведут праздничный концерт совместно с коллективами художественной самодеятельности в Городском Дворце культуры, подготовят выставку вооружения и военной техники, современных образцов средств связи и техники разведывательных подразделений.

Кроме того, для гостей и жителей города будет организована 12-я военно-историческая реконструкция боёв за Воронеж. Она соберёт около 300 участников из трёх стран — России, Белоруссии и Италии. В реконструкции будет задействована советская и немецкая техника и тяжёлое вооружение: танк Т-70, реактивная установка «Катюша», бронеавтомобиль БА-64, 45-мм противотанковая пушка, полковая пушка, немецкий грузовой автомобиль Opel Blitz, противотанковая пушка ПАК 36-37 и немецкая пушка Лейк-18.

Реконструкцию подготовят воронежские военно-патриотические клубы, органы местного и областного управления. Участниками станут представители 33 военно-патриотических клубов, четыре из которых итальянских.

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