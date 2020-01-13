13.01.2020 (11:26)

Более 80% бронежилетов и касок старого типа заменены средствами индивидуальной зашиты боевой экипировки «Ратник» в воинских частях общевойсковой армии ЗВО

Более 80% устаревших моделей бронежилетов заменили на средства индивидуальной защиты нового типа боевой экипировки «Ратник» в воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа.

Средства индивидуальной защиты комплекта «Ратник» входит в состав боевой экипировки и имеет индивидуальный тактический шлем, керамический бронежилет с бронепанелями пятого и шестого класса защиты, которые выдерживают попадание пули, выпущенной из снайперской винтовки Драгунова с расстояния десяти метров, а также усиленной пули калибра 7,62 мм для автомата Калашникова, активные наушники, тактические очки и перчатки, щитки для локтевых и коленных суставов.

Бронежилеты оборудованы модульной системой и на них легко установить дополнительные секции для магазинов и подсумков, призванных разгрузить общий носимый вес вооружения, средств защиты от РХБ заражения и дополнительный боекомплект для увеличения мобильности и повышения живучесть каждого военнослужащего на поле боя.

Российскую экипировку нового поколения «Ратник» разрабатывал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. За основу была взята экипировка, которая использовалась военнослужащими разведывательных подразделений.

Грудная и спинная бронепанели пятого класса защиты являются ключевыми элементами общевойскового бронежилета 6Б45, входящего в экипировку «Ратник». Его вес составляет 7,5 килограмма. Максимальный общий вес индивидуального комплекта защиты с бронежилетом класса 6А составляет около 20 кг.

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