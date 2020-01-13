13.01.2020 (10:59)

Военнослужащие Каспийской флотилии приняли участие в показных занятиях по боевой готовности кораблей

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в показных занятиях по обеспечению боевой готовности, проведенных на территории Астраханской области и Республики Дагестан.

При этом были отработаны нормативы по обнаружению и захвату воздушной цели и выполнению стрельбы из артиллерийских установок АК-630.

Также экипажи кораблей ликвидировали очаг возгорания в одном из отсеков корабля, устранили пробоины и поступление забортной воды.

Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений флотилии будет выход в море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

Всего в показных мероприятиях было задействовано более 200 военнослужащих КФл из состава экипажей ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг».

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