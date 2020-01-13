13.01.2020 (10:58)

На Кубани в вертолетном полку армейской авиации начались летно-тактические учения армейской авиации ЮВО

На Кубани в вертолетном полку армейской авиации начались летно-тактические учения армейской авиации Южного военного округа (ЮВО).

Экипажи совершат одиночные и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию стратегических объектов.

Также в ходе совместных учебно-тренировочных полетов летчики на вертолетах Ка-52 «Аллигатор» отработают боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», выполняющих условное десантирование личного состава.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 в составе авиационного звена отработают элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах, а также выполнят упражнение «полет по маршруту в заданный район».

В завершении мероприятий учебно-боевой подготовки экипажи вертолетов выполнят практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника.

Полеты будут осуществляться как днем, так и в ночное время суток. За время занятий летчикам предстоит выполнить около 40 плановых вылетов, произвести около 100 пусков неуправляемых ракет и около 600 выстрелов из авиационных пушек.

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