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13.01.2020 (10:56)

Звено штурмовиков Су-25СМ авиаполка ЮВО в Ставропольском крае вывело из строя аэродром условного противника

Экипажи штурмовиков Су-25СМ авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ставропольском крае, в ходе плановой летно-тактической подготовки отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена.

При выполнении лётно-тактических заданий пилоты освоили способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

При поражении наземных объектов летчики применили полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики нанесли удары управляемыми и неуправляемыми ракетами по целям, находящимся в прямой видимости, и по заданным координатам.

В ходе полетов экипажи также отработали взлет и посадку парами, выполнили элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные «бочки», «виражи», «пикированные горки с большими углами наклона».

Всего в зимнем периоде обучения пилоты Су-25СМ совершат свыше 2 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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